На нескольких улицах столицы перекроют движение в связи с предстоящими выпускными вечерами, сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В среду с 15.00 до 18.00 и четверг с 9.30 до 12.30 движение ограничат по проезду Девичьего Поля на участке от Плющихи до Новоконюшенного переулка из-за подготовки к выпуску Общевойсковой академии ВС России.

В пятницу с 15.00 до 7.00 движение будет ограничено в Рыбном переулке, с 20.00 до полуночи — по Ильинке, на участке от Биржевой площади до Красной площади. С полуночи до 7.00 движение по Ильинке будет перекрыто от Биржевой площади до Старой площади.

Помимо этого, с 15.00 до 20.00 23 июня будет занята крайняя правая полоса Моховой улицы, с 21.00 до 1.00 субботы движение ограничат в крайнем правом ряду улицы Крымский Вал напротив парка Горького.

В департаменте уточнили, что ряд ограничений связан с проведением школьных выпускных в парке Горького и Гостином дворе с торжественной частью в Кремлевском дворце. Выпускные вечера для столичных школьников будут организованы в ночь с 23 на 24 июня. Ожидается, что в них примут участие более 50 тыс. выпускников.