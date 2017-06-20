Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева сообщила на пресс-конференции для неаккредитованных СМИ Кубка конфедераций, что на украшение города к мероприятию было потрачено 50 млн рублей.

Оформление города к такому масштабному событию потребовало не одного сезона. Усилия всех городских служб были направлены на подготовку в течение двух лет, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня в Санкт-Петербурге, где матч сыграли сборные России и Новой Зеландии. Несколько матчей пройдут также в Москве, Сочи и Казани. Столица Татарстана примет четыре игры турнира.