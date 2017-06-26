В Музее Москвы открылась выставка «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей». Зрителям предстоит увидеть частную коллекцию дореволюционных роялей и пианино — 52 инструмента. В экспозицию вошли образцы из собрания композитора и основателя проекта «Приют роялей» Петра Айду, а также старинные предметы мебели и интерьера из запасников Музея Москвы.

Фортепианной столицей дореволюционной России считался Петербург — там действовало большое количество фабрик и мастерских (Вирт, Беккер и другие). Но и Москва славилась своими инструментами. На выставке представлено 13 роялей и два пианино, изготовленных на фабриках Белокаменной — «Штюрцваге», «Вилениус», «Эберг», «Услаль», «Шойерманн». Все инструменты различаются по стилю, размеру и времени создания. Самый ранний датируется 1830-ми годами. Самый поздний — началом XX века.

После революции русские фортепианные фабрики постигла печальная судьба — в результате национализации большинство из них прекратило существование. За исключением «Беккера», который стал «Красным Октябрем». Впрочем, пианисты относились к продукции этой фирмы со скепсисом.

— Сейчас в Москве и России производство роялей полностью прекращено, — рассказал «Известиям» куратор выставки Петр Айду. — Чего нельзя сказать про западные и восточные фирмы, делающие музыкальные инструменты. Японцы, китайцы, корейцы активно развивают свое производство. А мы свое почти похоронили еще в 1917 году.

Для спасения инструментов Петр Айду создал проект «Приют роялей». Композитор и его единомышленники поставили перед собой цель сохранить для потомков то, что некогда было создано российскими мастерами. Предметы коллекции находятся в разном состоянии: какие-то вполне рабочие, другие требуют реставрации и до ее проведения могут служить лишь предметом интерьера, восхищая резными орнаментами и канделябрами. Третьи же ремонту не подлежат, но напоминают о былой славе отечественного инструментостроения. Каждый из этих экземпляров, а их более ста, представляет историческую ценность.

Сейчас, по словам Петра Айду, коллекция переживает тяжелые времена.

— Наше собрание находится на грани существования, так как мы остались без крыши над головой, — поделился с «Известиями» коллекционер. — И так как у нас в стране нет музея роялей и пианино, Музей Москвы фактически спасает инструменты, разместив их на некоторое время в своих стенах.

Пока самая крупная на сегодняшний день российская коллекция исторических роялей и пианино ищет новое пристанище, у посетителей Музея Москвы есть возможность своими глазами увидеть раритеты и даже поиграть на них. Ведь инструмент по-настоящему живет, только когда звучит.

Выставка продлится до 13 августа.