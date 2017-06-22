Наталье Варлей исполнилось 70. Но в ее глазах всё тот же озорной блеск, за который зрители так полюбили Нину из «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая. Да и творческих планов хватает. «Спортсменка, комсомолка и просто красавица» теперь еще и писательница — Варлей взялась за создание мемуаров. О том, как продвигается работа над книгой, юбиляршу расспросила корреспондент «Известий».

— Вы пишете книгу. О чем она?

— Я хотела рассказать о тех, кого люблю сегодня или любила когда-то, из-за кого испытала разочарование… Переложить на страницы книги историю своей жизни, объяснить, почему сложилось так, а не по-другому. Написать о том, когда моя душа открылась для этого мира и почему я всю жизнь боялась потерять любовь. Даже когда в отношениях всё было хорошо, глубоко в душе я испытывала холодящий сердце страх утраты, который в итоге всё безжалостно разрушал…

— Это мемуары актрисы?

— Не только. Мне хочется рассказать обо всем. Я думала, что будет максимум 300 страниц, а сейчас я уже на 325-й и понимаю, что книга только разрастается. Сначала очень сдерживала себя, думала: «Не нужно рассказывать того, другого…». Но потом поняла, что если буду ограничивать себя, никогда ничего не напишу. В итоге я много рассказываю о своем детстве, которое вспоминается мне ярче всего. Пишу о фильмах, о партнерах, о театре… Есть, например, глава под названием «Таракан Сережа».

— Это про мужчину?

— Нет, что вы, про таракана (смеется). Еще во время обучения в Литературном институте я, будучи беременной, переехала в другую квартиру. Пока в ней шел ремонт, все мои родственники уехали на дачу, а я дни напролет печатала на машинке контрольные работы. И представляете — каждый день в одно и то же время в проеме двери показывался огромный черный таракан. Он вползал, сидел и смотрел на меня, шевеля усами. Я панически боюсь всего копошащегося и скользящего, но его не боялась — назвала Сережей… Почему — сама не знаю, подходило ему это имя. У меня как-то раз жило 12 кошек. Трех из них я назвала Стипендия, Зарплата и Пенсия. Имена им очень шли: конопатенькая — Стипендия, серенькая — Зарплата, а черная и довольно злая — Пенсия.

Так вот, я с тараканом Сережей некоторое время беседовала, а когда он мне надоедал, брала цветочек из вазы и гнала Сережу на кухню. На другой день ждала, что он появится. Он появлялся, и опять смотрел на меня. А потом его съела кошка Мурка. Я, конечно, не плакала, это же все-таки таракан… Но было грустно, ведь он скрасил мне одиночество.

— В своих мемуарах вы откровенничаете?

— Да, хотя сначала думала, что никаких откровений не будет — только мироощущения. Но вдруг раз — и раскрыла то, о чем совсем не хотела писать. Понимаете, одно дело — открыть душу, и совсем другое — откровенничать. Откровения плохи тем, что в них вовлекаются другие люди, и получается, что ты сплетничаешь. С одной стороны, это правда, а с другой — зачем? Многое я написала сейчас, что-то собирала из написанного ранее…

— Вы вели дневники?

— Писать и читать я научилась в четыре года и практически с этого времени сочиняла стихи и вела дневники. Когда мне было 12, бабушка и мама их прочитали, в том числе записи о том, что я влюблена в мальчика. Они были в ужасе: решили, что это подружка втянула меня в плохую компанию и ее нужно во что бы то ни стало исключить из моей жизни. Тот факт, что мой дневник был прочтен, произвел на меня такое ужасное впечатление, что я уничтожила эту тетрадь и твердо решила больше не писать и уж тем более ничем не делиться с мамой и бабушкой. Я всё держала в себе, а то, что меня мучило, изливалось в стихах.

Спустя годы я снова стала делать какие-то записи, и таких записок у меня скопилось много. Я очень рада, что они сохранились: есть наброски из путешествий (я объехала много стран), есть что-то о детях и внуках, есть драматические истории из моей личной жизни и смешные истории…

— Может, расскажете одну?

— Однажды мы с Виталием Соломиным летели на вертолете. Летчик мне говорит: «Хотите порулить?». Показал мне, как управлять. Я его спросила, в какую сторону лететь, а он решил надо мной подшутить: «Видите внизу серпантин? Вдоль него и надо лететь». И я полетела! Через пару минут Виталик ворвался в кабину с криками: «Ты что, с ума сошла!? Меня так укачало!» (Смеется.)

— Работа над мемуарами помогает разобраться, понять что-то новое о себе?

— Что-то, конечно, понять удалось. Но в глобальном смысле, мне кажется, я сначала поняла, а потом уже начала писать. Вообще, чтобы разобраться, надо просто сопоставлять свои поступки с заповедями. Тогда всё сразу становится ясно: нарушила, пошла не по тому пути — и вот тебе наказание. Но всегда идти праведным путем очень сложно, особенно в такой профессии, как актерская.

Журналисты очень любят спрашивать, верю ли я в мистику после съемок в «Вие»? Конечно, сыграть ведьму в храме — грех. Но это же роль. А за то, что сыграла ее, я покаялась.

— У вас роскошная библиотека. Собираете книги?

— Один мой друг, интеллигентный артист, однажды сказал: «Продай все книжки — у тебя столько места освободится!». Говорю ему: «Я читать люблю». На что он предложил мне ткнуть в айпад, и любая книга выскочит. Но это не мой случай. Однажды друг из Америки прислал мне электронную книгу, младший сын загрузил туда мои любимые произведения, и я уехала в дом отдыха. В первую же ночь включила эту штуку, три страницы пролистнула, а на следующее утро пошла в библиотеку и взяла бумажную книгу. Запах страниц, энергия, которая идет от книги, — какое-то в этом есть таинство.

— Что думаете про молодое поколение актеров?

— Актерская молодежь делится на тех, для кого наша профессия — это таинство, священнодействие, и на тех, для кого это легкий путь к деньгам, известности. Говорят: «Звезда сериала такого-то». А какого сериала, о чем сериал — никто не помнит.

Мы воспитывались иначе. Когда появились первые сериалы, мы включали телевизор и видели, как там актеры рвут страсти в клочья. Сначала хохотали, а потом привыкли… И теперь некоторые наши артисты профессией еще не овладели, а «рвать страсти» уже научились.

— Телевизор часто смотрите?

— Я не очень люблю телевидение, но когда сижу на даче и пишу книгу, порой хочется отвлечься. Недавно, щелкая пультом, наткнулась на вручение премии «Муз-ТВ». Там выбирали лучшую песню за последние 15 лет. Знаете, кто победил? Только не падайте со стула — «Крошка моя» группы «Руки вверх!».

Я думала, что мы это прошли и постараемся забыть искусство того времени, когда диктовать вкусы начали фарцовщики, спекулянты и ворюги, но нет... И для меня это шок. У нас выросло целое поколение, для которого «Крошка моя» и «Бери от жизни все» стали девизами. Впрочем, всегда будут существовать те, кто зачитывается Достоевским, Толстым, Пушкиным, и те, кого кроме гамбургеров ничего не интересует.

— В каждом интервью вам задают хотя бы один вопрос о роли в «Кавказской пленнице». Не раздражает?

— Мне лишь обидно, когда у людей возникает ощущение, что я ничего кроме «Кавказской пленницы» в жизни не сделала. Снявшись в 60 картинах, я рассказываю в основном только о ней. Да, я снялась в этой картине, но она была не первая и не последняя. Я считаю, что много моих актерских работ — не хуже. Но так уж сложилась судьба этого талантливого фильма, снятого гениальным комедиографом с замечательными артистами. Все хотят говорить о нем. И вот мы один раз рассказали, два рассказали… Когда ты 50 лет повторяешь одно и то же, чувствуешь себя как заезженная пластинка.

— Как вы относитесь к возрасту?

— Однажды в 55 лет я проанализировала всё, что со мной произошло, и написала в дневнике, что в этот день я ставлю себе две пятерки. Сегодня я стараюсь о цифрах не думать. А подведение итогов подспудно происходит в процессе написания книги.

Важна не дата, которую человек отмечает, а события, заставляющие пересмотреть жизнь и отношение к ней. Для меня такой чертой стал уход мамы из жизни. Отец умер 18 лет назад, мама — шесть. Когда ушел отец, я очень переживала, потому что я папина дочка. Когда ушла мама — мир для меня стал другим, я поняла, что я уже не дочка, а старшая в семье.

Время летит очень быстро — моему младшему сыну Александру будет 32 года, старшему Василию — 45. Уже 22 года моему внуку Жене. По детям понимаешь, как быстро летит время, и осознаешь — сколько бы стихов ты ни написал, сколько бы ни сыграл ролей, ничего лучше, чем рождение детей, ты не сделал и не сделаешь.

Справка «Известий»

Наталья Варлей — лауреат Государственной премии РСФСР. В 1971 году окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. Снялась более чем в 60 картинах, среди которых «12 стульев», «Три дня в Москве», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Гостья из будущего», «Кавказская пленница», «Вий» и др.