Москва считает незаконным усиление присутствия США на юге САР, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

«Это абсолютно незаконно. Нет ни такого решения Совета Безопасности, ни просьбы законных властей Сирийской Арабской Республики», — цитирует «РИА Новости» слова замминистра.

На юго-востоке провинции Эль-Хасака в Сирии 12 мирных жителей погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, напоминает RT.