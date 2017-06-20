Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

Американский лидер приветствовал украинского коллегу в Овальном кабинете и заявил о «большой вовлеченности» в дела Украины.

После приема в Белом доме Петр Порошенко отметил, что «состоялась полноценная, детальная встреча с президентом Дональдом Трампом». По его словам, Украина со стороны США получила «поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства».

«Отдельно было подчеркнуто наше сотрудничество в военно-техническом направлении. <...> Президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», — приводит слова Порошенко «Интерфакс».

По данным американских СМИ, протокольная встреча Трампа и Порошенко, включающая традиционное фотографирование, длилась около шести минут.