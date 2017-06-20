Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отделения пенсионного фонда Карачаево-Черкессии за получение взятки. Об этом сообщает УСКР по республике.

По версии следствия, фигурант уголовного дела весной 2017 года на Привокзальной улице города Черкесска получил от женщины 30 тыс. руб. за оказание ей помощи в правовой оценке документации по реализации материнского капитала. Как сообщает NewsTracker, 41-летнему мужчине грозит наказание до шести лет колонии.