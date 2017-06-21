В Санкт-Петербургском госуниверситете открывается сегодня первая в России Социальная клиника. Ее создали в рамках инновационного проекта. Бакалавры и магистры отделения «Соцработа» социологического факультета получат практические знания и навыки, опыт добровольческой деятельности и оказания помощи горожанам. Они примут участие в работе более 40 социальных учреждений города, с которыми у СПбГУ есть партнерские соглашения.

Об уникальности проекта и возможности распространить подобный опыт и на другие регионы «Известиям» рассказал директор клиники Александр Воронов.

— Мы провели мониторинг и выяснили, что других проектов в таком формате в России сейчас нет. Да, предпринимались определенные попытки в Калининградской области, в одном из регионов Сибири, но всё это было еще в нулевые годы и начатое не было доведено до конца, — пояснил он.

В Петербурге студентов будут обучать на практике в 40 социальных учреждениях города.

— Это как государственные, так и негосударственные организации, благотворительные фонды, службы социальной, психологической помощи, медицинские, образовательные учреждения, — уточнил Александр Воронов.

По его словам, если среднестатистический студент проходит практику в своем вузе лишь трижды за всё время обучения: ознакомительная — на втором курсе, производственная — на третьем и преддипломная — на последнем, то для студентов СПбГУ, обучающихся по специальности «Социальная работа», практика в клинике начнется с первого курса, продолжится на всех остальных и в значительно большем объеме, чем раньше.

Уже на первом курсе студентов обучат основам добровольческой деятельности, на последующих практика будет посвящена более узким специализациям.

Главная задача клиники — чтобы ребята по окончании вуза выходили в мир не просто теоретиками, но уже опытными социальными работниками, глубоко вовлеченными в помощь населению. Три основные группы, с которыми и для которых будут работать специалисты клиники, — это дети, пожилые люди и инвалиды.

Причем специфика деятельности Соцклиники такова, что здесь нет необходимости иметь постоянный штат, большое помещение, принимать людей в одном месте. Клиника занимает всего несколько кабинетов на факультете социологии СПбГУ, ее работники — кадровые сотрудники университета и студенты. А социальную помощь населению последние оказывают по линии нескольких десятков соцучреждений, к которым прикрепляются в ходе практики.

— Более того, мы всячески приветствуем активность молодых людей, — отметил Александр Воронов. — Некоторые наши студенты уже инициировали и открыли собственные благотворительные проекты.

Член президиума Федерального учебно-методического объединения по направлению «Социология и социальная работа», заведующая кафедрой анализа социальных институтов НИУ ВШЭ, доктор социологических наук Инна Девятко в разговоре с «Известиями» отметила, что «идея организовать социальную клинику кажется здравой». При этом она уточнила, что речь идет об эксперименте. И для того чтобы в перспективе распространить петербургский опыт на другие вузы страны, нужно дождаться результатов пилотного проекта.

— Нужно подождать хотя бы несколько лет, пока, допустим, из стен вуза не выйдет первый выпуск, задействованный в этом проекте. А потом провести независимую оценку знаний и практических навыков этих студентов, успешности проекта в целом. Тогда и можно будет говорить о том, стоит ли распространять его дальше, рекомендовать другим, — добавила она.

Завкафедрой Института специальной педагогики и психологии Роман Демьянчук назвал открытие Социальной клиники важным прецедентом, добавив, что психологическая, а также юридическая клиники в СПбГУ уже есть.

Успешность нового проекта и возможность передать этот опыт другим, по его словам, зависит как от хорошей организации, так и в не меньшей степени от финансовых ресурсов вузов.

— В перспективе, могу предположить, что при правильной организации вузы смогут сделать подобные проекты даже рентабельными, — отметил он.

А помощник председателя Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Тамара Золотцева считает, что Соцклиника может выполнять и важную гуманитарную миссию — способствовать формированию доброжелательного и участливого отношения со стороны молодежи к тем категориям людей, которым нужна социальная поддержка.