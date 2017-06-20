Президент РФ Владимир Путин предложил главе «Роснефти» Игорю Сечину на годовом общем собрании акционеров компании рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.

«Конечно, просил бы вернуться (на общем собрании акционеров) к вопросам фискального характера, а именно к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли», — цитирует российского президента «РИА Новости».

Также глава государства предложил на годовом общем собрании акционеров компании рассмотреть вопрос об изменении конъюнктуры на мировом рынке.

Путин подчеркнул, что «Роснефть» знает, что происходит на мировом рынке и «в соответствии с этим нужно вырабатывать и новую стратегию компании».

Президент отметил, что за последнее время проделана огромная работа для укрепления компании, часть ее акций приватизирована.

Тем временем пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что компания выполнит просьбу президента.

«Президент попросил вернуться, стало быть, мы не обсуждаем просьбы президента, мы их выполняем», — подчеркнул он.

В апреле глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщил журналистам, что ведомство внесло в правительство вариант директивы по дивидендам «Роснефти» с цифрой 50%, тогда как Минэнерго выступало за 35%. В министерстве считают, что выплата дивидендов в размере более 35% может привести к снижению инвестиций в крупнейшие нефтедобывающие проекты «Роснефти»: Ванкорский кластер, месторождения Русское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Среднеботубинское, Куюмбинское, имени Требса и Титова.

После этого помощник президента, председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов сообщил, что директива по дивидендам компании подписана, при этом не раскрыл подробности о конкретных цифрах.