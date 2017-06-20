Украина попытается взыскать антимонопольный штраф с «Газпрома» за счет его зарубежных активов, заявил министр юстиции страны Павел Петренко.

Глава ведомства подчеркнул, что Украина будет использовать инструменты правовой помощи для выполнения решения на территории других государств. Петренко напомнил, что соответствующие договоры подписаны с 27 странами.

Министр также объяснил, почему Украина пошла на такие меры — в стране активов российской компании нет.

По словам Петренко, в настоящий момент Киев взыскал с «Газпрома» всего 80,8 млн гривен (184 млн рублей), что составляет около 0,046% от общей суммы штрафов (395 млрд рублей).

Расследование в отношении «Газпромо» было инициировано Антимонопольным комитетом Украины в 2015 году. В результате на российскую компанию наложили штраф в размере 180 млрд рублей. Сумма впоследствии выросла в два раза за счет пеней и сборов.