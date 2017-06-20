Самолет турецких авиалиний, совершавший перелет из Стамбула в Казань, был вынужден вернуться в аэропорт из-за удара молнии. Никто из пассажиров воздушного судна не пострадал.

Инцидент произошел в районе 10 вечера, на борту лайнера в этот момент находилось более 100 пассажиров. Капитан принял решение развернуть самолет обратно в аэропорт имени Ататюрка, но был вынужден совершить несколько кругов в небе, чтобы сбросить лишнее горючее.

После посадки лайнер отправили в ангар на прохождение технической проверки на предмет целостности обшивки корпуса. Как сообщает ProKazan.ru, все пассажиры были отправлены в Казань другим рейсом.

Ранее самолет, вылетевший из Стамбула в Тбилиси, также вернулся в аэропорт Ататюрка после удара молнии. Воздушное судно совершило посадку через несколько минут после взлета.