Число ВИЧ-инфекций, выявленных у мигрантов, которые прибывают в Москву за трудовыми патентами, увеличилось за последние 5 лет в 15 раз, количество больных сифилисом выросло среди приезжих в 40 раз. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников во время выступления в Совете Федерации во вторник.

«За период с 2012 года в 40 раз мы стали чаще выявлять сифилис, увеличилось в 15 раз количество выявленных ВИЧ-инфицированных мигрантов, в 6 раз — абсолютное число мигрантов, больных туберкулезом», — цитирует Печатникова РЕН ТВ.

Выявлению вышеперечисленных заболеваний помогла централизованная деятельность медицинских лабораторий на базе Многофункционального столичного миграционного центра, который начал работать с января прошлого года, отметил заместитель мэра Москвы.

С апреля центр перешел на круглосуточную выдачу патентов и работу без праздников и выходных. Стоимость патента в Москве составляет 4 тыс. рублей в месяц. Период его действия — от 1 до 12 месяцев с возможностью продления на год.