Липецкий производитель свинины ООО «Золотой пятачок» выставил на открытый аукцион имущество предприятия за 209,4 млн рублей. Объекты расположены в девяти населенных пунктах Хлевенского района.

Животноводческий комплекс состоит из свинокомплекса, овощехранилища, молочной фермы, зерносклада, различных коммуникаций, сельхозоборудования, скота и прав аренды земельных участков. Предыдущие торги не состоялись, так как не было заявок, пишет ИА «Абирег».

На момент начала банкротства долг ООО «Золотой пятачок» перед налоговой службой превышал 29 млн рублей. Предприятие получало субсидии для развития малого бизнеса, однако уклонялось от исполнения решения суда путем открытия новых расчетных счетов для получения субсидии, а также денежных средств по новым кредитным линиям.