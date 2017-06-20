Канал связи между Россией и США по предотвращению инцидентов в небе над Сирией работает. С таким заявлением выступил представитель штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»).

По его словам, механизм призван «сократить неопределенность на перегруженном и сложном поле боя и минимизировать риски стратегических просчетов», передает ТАСС.

Представитель штаба отметил, что они не позволят летательным аппаратам проправительственных сил Сирии приближаться к коалиции и ее партнерам. При этом он не уточнил, контактируют ли они с военными России по каналу связи.

Накануне Минобороны РФ сообщило о прекращении взаимодействия США по предотвращению инцидентов в Сирии. Причиной стало то, что коалиция сбила самолет Су-22 правительственных сил Сирии.

США заявляли, что якобы истребитель атаковал силы вооруженной оппозиции. Москва расценила инцидент как «военную агрессию» по отношению к Сирийской Арабской Республике.