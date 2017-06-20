Бывший футболист сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды в рамках второго тура группового этапа домашнего Кубка конфедераций против Португалии и ее лидера Криштиану Роналду.

- Роналду всегда остается Роналду, просто так не выигрывают четыре «Золотых мяча», - приводит слова Гусева «Спорт-Экспресс». - Если на секунду расслабиться, дать ему миллиметр свободного пространства, то его уже не остановишь. Даже самая сильная оборона мира в «Ювентусе» в лице Барцальи, Бонуччи и Кьеллини не смогла ничего противопоставить португальцу. Нашим защитникам нужно быть предельно сконцентрированными и внимательными, когда Криштиану будет с мячом.

Специалист, игравший за Россию на чемпионате Европы 2004 года в Португалии, отметил, что сдержать самого звездного футболиста мира будет крайне сложно.

- Скажу честно – если Роналду очень захочет проявить себя в данном матче и сыграть на полную, то сдержать его будет практически нереально, - добавил Гусев. - Таких игроков, как он или Лионель Месси, не остановить, когда они в лучших кондициях. Мое мнение – с такими топовыми футболистами надо играть персонально. Возможно, даже ставить несколько человек возле него.

Матч Россия - Португалия состоится в Москве на стадионе «Спартак» 21 июня, начало в 18:00. После первого тура подопечные Станислава Черчесова с тремя очками лидируют в своей группе, обыграв в стартовой встрече Новую Зеландию (2:0). Португалия в результате ничейного результата с Мексикой (2:2) имеет в своем активе один балл.

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