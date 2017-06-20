Сотрудники полиции задержали мошенника, который подделал документы об инвалидности и получил почти 1,5 млн рублей социальных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Документы с заведомо ложными сведениями о наличии у него инвалидности злоумышленник представил в одну из московских организаций. На их основании мужчина получил соцвыплаты в размере 1,3 млн рублей. Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время оно передано в Люблинский суд города.