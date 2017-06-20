По результатам опроса, проведенного компанией SSRS для телеканала CBS News, порядка 30% жителей США считают расследование «связей Дональда Трампа с Россией» политическими распрями. Треть американцев уверена, что расследование направлено на отвлечение внимания от более важных тем.

Как сообщает RT, данные исследования показали следующее: остальные 39% опрошенных полагают, что данное расследование является критически важным вопросом национальной безопасности. Еще 27% полагают, что этот вопрос не представляет особой важности, так как есть более крупные проблемы.

Напомним, спецпрокурор в США Роберт Мюллер по «вмешательству России в президентские выборы» нанял 13 адвокатов для расследования «связи Трампа с Россией».