Челябинская область выделила из бюджета 2,1 млрд рублей на строительство, ремонт и содержание дорог. Решение о выделении дополнительного финансирования было принято губернатором Борисом Дубровским. Всего на различные цели дополнительно выделили 4 млрд рублей.

Общий дорожный фонд составит 12,5 млрд рублей. Из выделенных средств около половины планируется потратить на ремонт и содержание дорог областного назначения. Челябинск получит 1,5 млрд рублей, чтобы привести в порядок гостевые маршруты к саммитам ШОС и БРИКС, а также магистраль от аэропорта, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Дополнительные средства также выделены на газификацию и модернизацию ЖКХ. С помощью выделенных средств в регионе планируют построить более 300 км газораспределительных сетей, десятки объектов газоснабжения, а также газифицировать более 7 тыс. домов и квартир.