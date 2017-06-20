В Тамбове продолжается капитальный ремонт дорог. В частности, ведутся работы на бульваре Энтузиастов, на участке от улицы Рылеева до улицы Карла Маркса. Готов первый выравнивающий слой асфальта, начинается восстановление бордюров. Дорожникам предстоит уложить второй слой дорожного покрытия. Благоустройство должно завершиться в течение месяца.

После обращений горожан был насыпан и заасфальтирован съезд с бульвара Энтузиастов к дому №29 по улице 8 Марта. До 1 ноября этого года планируется объявить торги и провести работы на участке от улицы Карла Маркса до улицы Мичуринской, пишет «Тамбовский курьер».

Идет ремонт на улице Бориса Васильева. Здесь проводится укладка нижнего слоя асфальтового покрытия. В целом капитальный ремонт этой магистрали продлится два года.