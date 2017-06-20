После рабочей поездки в Вашингтон, президента Украины Петра Порошенко ожидают с визитом в Брюсселе.

"Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе", - сказано на странице представительства ЕС в Киеве в соцсети Facebook.

Накануне украинский лидер провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, после чего отправился на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает "Интерфакс", в тот же день у Порошенко запланированы переговоры с министром обороны США Джеймсом Меттисом и главой Всемирного банка Дмимом Ён Кимом.

Предполагается, что после встречи с президентом Соединенных Штатов Петр Порошенко даст интервью журналистам.