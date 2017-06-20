Белый Дом стал реже проводить брифинги с трансляцией в прямом эфире из-за того, что пресс-секретарь Шон Спайсер набрал лишний вес.

Последний прямой эфир состоялся 12 июня, на что обратили внимание журналисты. Они обратились к главному политстратегу Белого дома Стивену Бэннону с просьбой объяснить, почему брифинги стали проводиться реже, пишет New York Post.

«Шон потолстел», — говорится в письменном ответе Бэннона.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил отменить регулярные пресс-брифинги. По его словам, в мире происходит слишком много событий, и его заместители не всегда могут давать точные ответы. Президент считает, что лучше предоставлять ответы на вопросы журналистов в письменном виде.

Инициативу Дональда Трампа раскритиковала Ассоциация корреспондентов Белого дома. Журналисты заявили, что будут выступать против любых попыток отменить традиционные пресс-брифинги.