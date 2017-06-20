Росприроднадзор расширил круг возможных источников загрязнения реки Волги около Борского моста в Нижнем Новгороде. По итогам анализа проб воды выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по нефтепродуктам в акватории реки.

Ранее сообщалось, что нефтяные пятна могли появиться из-за отходов, накопленных на территории бывшей Сормовской нефтебазы. Известно, что нефтяные отходы предприятия размещались непосредственно на почве, без необходимых защитных сооружений.

Сейчас рассматриваются и другие варианты источника загрязнения: Сормовский затон, Сормовская ТЭЦ (сбросной канал), а также Бурнаковское озеро. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Попадание топлива в воду в период половодья происходит ежегодно. Последний такой случай отмечался в начале апреля текущего года. Тогда в результате проверки не подтвердилось, что нефтепродукты оказались в водоеме в результате действующих в данном районе предприятий.