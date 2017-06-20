МИД Германии подтвердил визит главы ведомства Зигмара Габриэля в Краснодар. Дипломат приедет в Россию 28 июня.

Информацию о визите дипломата подтвердил глава отдела культуры и коммуникаций МИД ФРГ Андреас Герген, передает «РИА Новости». По его словам, Зигмар обсудит с российскими коллегами «политические» вопросы и «гражданское общество».

В Краснодаре с 28 по 30 июня пройдет российско-германская конференция городов-партнеров, в рамках которой Зигмар Габриэль проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Дипломаты, как ранее заявлял директор третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев, с большой долей вероятности обсудят сирийский кризис и ситуацию на востоке Украины.