В Пскове суд вынес приговор местному жителю, по вине которого произошла авария. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нарушил правила дорожного движения. В результате травмы получили четверо детей. ДТП произошло 13 января. 55-летний водитель на участке трассы Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском районе выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем, в котором находилась многодетная семья. Двое из четверых детей серьезно пострадали, пишет Псковское агентство информации.

Суд признал автомобилиста виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы. Также пскович лишен права управления транспортными средствами на два года.