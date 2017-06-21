Российские специалисты реализовали крупнейший в СНГ государственный проект в области распознавания лиц. Речь идет о системе обеспечения безопасности на международной выставке ЭКСПО-2017, которая проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. Кроме того, систему уже активно используют в Белоруссии, а также в российских государственных структурах, среди которых: ФСБ, ФСО, МВД и городские администрации.

Международные выставки ЭКСПО по уровню значимости стоят в одном ряду со всемирными экономическими форумами и по масштабу сопоставимы с Олимпийскими играми. В этом году в форуме участвуют более ста стран мира и 18 международных организаций. Ожидается, что за время проведения выставки ее посетят свыше 5 млн гостей. И все эти 5 млн человек пройдут проверку через систему некооперативного биометрического распознавания лиц FaceControl. Сегодня это наиболее масштабное внедрение разработок подобного класса на территории СНГ.

Как рассказал «Известиям» гендиректор компании-разработчика «Вокорд» Тимур Векилов, на выставке установлены четыре сервера — по одному на каждую входную группу, всего экспозицию обслуживают 48 камер.

— Проход на территорию выставки осуществляется через четыре входные группы, расположенные в разных частях комплекса, каждая из которых оборудована системой дистанционного биометрического распознавания лиц FaceControl, — уточнил он. — При этом входные группы могут работать или автономно друг от друга, или все вместе.

Постоянно идет сканирование всего потока посетителей на входе и выходе из комплекса. Лицо каждого человека выделяется непосредственно в камере, после чего распознается системой и сравнивается с черными списками, а время идентификации составляет менее секунды. На ЭКСПО-2017 используется база данных МВД Казахстана.

По словам председателя комитета административной полиции МВД страны Талгата Мусаканова, на ЭКСПО-2017 правоохранительные органы республики впервые применяют систему распознавания лиц. Всего за неделю эксплуатации FaceControl было выявлено более 20 человек, находившихся в базе розыска, которые не имели права доступа на объект.

По словам заместителя гендиректора компании-подрядчика IRTS Анатолия Бирюкова, система распознавания работает на базе МВД республики, в которую включено 50 тыс. человек. Попадаются и находящиеся в розыске, и совершившие мелкие правонарушения.

Комплекс распознавания способен идентифицировать людей по фотографиям не только из баз розыска, но и по фото, загруженным из социальных сетей. Система собирает и архивирует лица всех посетителей, позволяя легко определить, где, когда и с какой периодичностью человек посещал выставочный комплекс.

До запуска на столь масштабном форуме система уже была опробована на мероприятиях международного уровня. Она работает и на многих объектах массового нахождения людей, способна проверить 2 тыс. шаблонов в секунду на одном сервере. База лиц для сравнения может быть загружена как с внешнего носителя, так и создаваться в процессе работы системы. При этом не только система, но и сами камеры тоже сделаны российской компанией и проверены в работе.

Так, в Ханты-Мансийске дистанционная биометрическая система распознавания лиц должна была запуститься на время финального этапа Кубка мира по биатлону, который отменили из-за допингового скандала. Но тем не менее камеры работают сейчас на разных объектах города, и, по словам представителей «Ростелекома», эксплуатирующего систему, функционируют стабильно и очень облегчают службу полиции. Особенно важно, что система не создает проблем для прохода людей на объекты, поскольку камеры распознавания лиц контролируют входы незаметно для посетителей.

Разработка отечественных специалистов хорошо себя зарекомендовала на стадионе «Арена Омск» и на железнодорожном вокзале в Адлере. Ее начали использовать в целом ряде российских государственных структур, а также в Белоруссии.