Защита экс-главы ФСИН подала апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу в отношении Александра Реймера и его бывших коллег Николая Криволапова и Виктора Определенова.

Как сообщила помощник Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль, юристы Реймера намерены оспорить приговор по делу об афере с электронными браслетами для подследственных, пишет «РИА Новости».

Напомним, на прошлой неделе суд приговорил Реймера к 8 годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. По данным следствия, было украдено 1,23 млрд рублей.