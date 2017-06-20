Житель Ленобласти Владимир Абросимов, подозреваемый в нападении на полицейского во время несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге 12 июня, помещен под домашний арест на два месяца.

Ходатайство следствия рассматривал Дзержинский районный суд Петербурга. Решение о мере пресечения в виде домашнего ареста сроком до 13 августа приняла судья Лариса Бражникова, сообщает ТАСС.

Против Абросимова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый полностью признал свою вину и оформил явку с повинной.

По версии следствия, Абросимов во время несанкционированного митинга на Марсовом поле ударил полицейского кулаком в спину. Росгвардия заявляла, что мужчина был вооружен ножом и от серьезного ранения полицейского спас бронежилет. В СК РФ впоследствии опровергли эту информацию.