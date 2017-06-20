Волгоградский областной суд оставил без изменений постановление суда низшей инстанции об аресте замдиректора АЗС в Волгограде. Его обвиняют в использовании вредоносных компьютерных программ для обмана клиентов заправочной станции.

Как установило следствие, нарушения происходили с мая 2012 по май 2016 года. Именно в это время обвиняемый, находясь в сговоре с другими сотрудниками, внедрил в работу АЗС программу, которая позволяла не доливать около 6% бензина. Излишки продавались, а деньги использовались на личные нужды, уточняет ресурс novostivolgograda.ru.

Обвиняемого заключили под стражу до 27 июля. Защита не смогла обжаловать его арест.