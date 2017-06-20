Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов Киргизии Адылбек Касымалиев обменялись протоколами о списании Москвой долгов Бишкеку в размере $240 млн. Решение было принято по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле 20 июня.

Списание задолженности Россией проводится в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».

«Было обращение киргизской стороны, чтобы списать, мы пошли навстречу нашим партнерам, и сегодня было подписано соглашение о списании долга в объеме $240 млн», — приводит РЕН ТВ слова министра финансов России Антона Силуанова.

Кроме того, состоялось подписание соглашений о развитии военно-технического сотрудничества и декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства.

«Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России», — цитирует Атамбаева RT со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее в мае премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил соглашение об урегулировании финансовых требований к Киргизии по ранее предоставленным кредитам. В целом за последние 11 лет Россия списала Киргизии $703,2 млн внешнего долга.