В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела лавинной безопасности управления по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит» и главного специалиста по оперативной работе транспортного управления. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности в результате схода лавины в Кировске.

По версии следствия, обрушение лавины с горы Кукисвумчорр произошло вечером 18 февраля, после того как сотрудники отдела лавинной безопасности АО «Апатит» осуществили принудительный спуск снежной массы в специальную дамбу в районе горы Юкспор. Однако сход вышел из-под контроля и глыбы снега обрушились на улицы и жилые дома Кировска, пишет ИА «Би-порт».

Обвиняемые не обеспечили необходимые условия безопасности, что привело к гибели трех людей. О запланированном спуске лавины жителей города никто не предупредил. Максимальное наказание, которое грозит двоим мужчинам, — четыре года лишения свободы.