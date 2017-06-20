Природный парк «Виштынецкий» в Калининградской области сможет заработать на предоставляемых туристам услугах. Идею перевода пригородного парка в бюджетную организацию поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов в ходе заседания регионального правительства.

Сейчас Виштынецкий парк находится на стадии реорганизации из казенного учреждения в бюджетную организацию. Это позволит парку оказывать туристам платные услуги. Как отметил глава региона, этот вариант развития наиболее перспективный. Сейчас территория парка нуждается в восстановлении после активной вырубки леса. Средства на мероприятие намерены найти у бывших арендаторов земельных участков, сообщает Klops.Ru.

Для развития туризма на базе парка «Виштынецкий» предлагается создать оператора туристических услуг. Это позволит развить экологический и познавательный отдых на территории, удаленной от популярных для туристов направлений.