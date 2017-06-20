Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» в шестой раз получил премию Skytrax World Airline Awards как «лучшая авиакомпания Восточной Европы».

«Рейтинг определяется по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, которое считается крупнейшим в мире. Оно проводилось с августа 2016 по май 2017 года путем онлайн-голосования на английском, испанском и китайском языках», — говорится в сообщении компании.

Участие в опросе принимали авиапассажиры из более ста стран, а оценки 320 перевозчикам выставлялись по итогам изучения почти 20 млн поданных анкет.

В ходе анкетирования по шкале от 1 до 5 баллов оценивались почти 50 показателей уровня сервиса по трем крупным категориям: наземное и аэропортовое обслуживание, предлагаемый на борту продукт и сервис, предоставляемый кабинным экипажем.

«Это прежде всего эффективный менеджмент и упорный труд всего персонала, целенаправленная работа единой команды», — цитирует «Аэрофлот» своего гендиректора Виталия Савельева.

По его словам, в перспективе компания намерена стать «лучшей авиакомпанией Европы по версии Skytrax World Airline Awards, что будет означать еще более совершенный сервис для наших пассажиров и качественно новые глобальные позиции для «Аэрофлота» в целом».

Премия World Airline Awards неофициально именуется «авиационным Оскаром» и ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов.