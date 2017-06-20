В Коми выпущены в речную воду рекордные 3,5 млн мальков сига. Специально выращенная молодь обрела новый дом в реке Уса и в нескольких ее притоках.

В мероприятии приняли участие ученики младших классов из села Усть-Уса и деревни Новикбож. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Сиг – рыба, входящая в семейство лососевых. Ценная промысловая рыба. Насчитывается более 40 видов этого семейства. На европейской территории России встречается не только в озерах и реках. Водится он в Балтийском и Северном морях, Финском заливе.