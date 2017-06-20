Уголовное дело возбуждено по факту смерти в Ижевске пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии. Статья — «Убийство», сообщает СУ СК по республике.

Как напоминает ИА «Сусанин», Николая Петрова нашли мертвым в его квартире накануне, после того как он не вышел на работу. На его теле было обнаружено несколько ножевых ранений. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению причин и обстоятельств этого преступления.

Статья «Убийство» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Николаю Петрову было 32 года, он окончил факультет журналистики Удмуртского государственного университета. Сначала работал в газете «Удмуртский университет», а затем перешел на работу в управление судебного департамента.