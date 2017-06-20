Как сообщает НАК «Нафтогаз Украины», Стокгольмский арбитраж намерен отложить дату вынесения окончательного решения по спору с «Газпромом» на несколько месяцев.

По словам директора НАК по юридическим вопросам Ярослава Теклюка, в настоящее время суд готовит документы к финальному этапу и хочет обратиться в секретариат Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с просьбой о переносе конечной даты. Об этом передает «Интерфакс».

«Это дело сейчас также находится на финальном этапе. В конце прошлого года прошли устные слушания, и теперь суд готовит решение», — отметил Теклюк.

На какое точно время перенесена дата, пока неизвестно, однако, по словам Теклюка, это может быть через несколько месяцев.