Последствия лесных пожаров в Португалии
Колонна военных машин направляется в поселок Педрогао-Гранде для помощи в тушении лесных пожаров
Пожарный наблюдает за приближающимся огнем в городе Карвалью
Сгоревшие автомобили и дома в поселке Каштаньейра-ди-Пера
Некоторые жители спали вне стен центров эвакуации, поселок Педрогао-Гранде
Последствия лесных пожаров в поселке Педрогао-Гранде
Сотрудница Красного Креста пытается успокоить жителя поселка Фигейро-душ-Виньюш, пострадавшего во время пожара
Сгоревший фургон в окрестностях поселка Педрогао-Гранде
Волонтеры разгружают грузовики с едой и водой на пожарной станции в поселке Педрогао-Гранде
Сотрудники Красного Креста пытаются помочь пострадавшей от пожара женщине в поселке Фигейро-душ-Виньюш
Сотрудники Красного Креста возле центра помощи пострадавшим от пожара в поселке Фигейро-душ-Виньюш
Пожарные, пытавшиеся потушить очаги возгорания в Мадейре
Пожарный самолет сбрасывает воду на лесной пожар в Мадейре
Жители поселка пытаются поднять на буксир автомобиль, сгоревший во время лесного пожара
Пожарные пытаются успокоить эвакуированных жителей поселка Каштаньейра-ди-Пера
Сожженный в результате лесных пожаров дом в поселке Педрогао-Гранде
Солдаты помогают в тушении лесных пожаров
Сгоревшая машина в поселке Педрогао-Гранде