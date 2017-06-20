Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своих страницах в социальных сетях объявил о начале строительства первого за 25 лет еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан.

«Как я и обещал, сегодня начались работы на земле над созданием нового поселения», - написал Нетаньяху.

Как отмечает организация «Шалом-Ахшав», строительство на Западном берегу возобновляется впервые с 1992 года. До сих пор строительные работы велись только в границах уже существующих поселений.

Развитие сети еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где проживают уже почти 600 тысяч израильтян, является одним из главных спорных моментов в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в разрешении палестино-израильского конфликта.