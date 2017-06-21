Представители рыбопромышленных предприятий обратились к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой увеличить финансирование аварийно-спасательных групп, которые из-за сокращения финансирования госпрограммы развития рыбной отрасли не смогут выполнять свои функции в полном объеме. По мнению промышленников, на эти цели в 2018 году необходимо дополнительно выделить 272 млн рублей, при этом саму программу развития рыбной отрасли до 2019 года урезали на 2,4 млрд рублей.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) отправила вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо (есть в распоряжении «Известий») с предложением увеличить финансирование госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса РФ». В документе отмечено, что из-за сокращения финансирования госпрограммы под вопросом находится работа аварийно-спасательных групп. Из-за недостатка средств они не смогут работать в полном объеме, в результате чего возникает угроза безопасной добычи рыбы в промышленных масштабах.

В письме ВАРПЭ сказано, что в 2017 году финансирование программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса РФ» сократили на 7,9%, в 2018-м сокращение составит 9,3%, а в 2019-м — 3,1%. Таким образом, по сравнению с 2015 годом в 2019 году финансирование сократится на 20%, то есть на 2,4 млрд рублей. По мнению ВАРПЭ, сокращение финансирования аварийно-спасательного флота «существенно увеличит угрозы неоказания необходимой помощи рыбопромысловым судам». Это касается не только крупных аварий, но и частых форс-мажорных ситуаций, из-за которых останавливается работа судов.

Проблема с нехваткой средств для аварийно-спасательных групп возникнет уже в 2018 году, исходя из плановых показателей на год, говорится в документе. Для решения проблемы ВАРПЭ предлагает выделить в следующем году к запланированным средствам еще 272 млн рублей и направить их на «содержание экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ, в том числе на осуществление ремонта судов-спасателей». Также 205,8 млн рублей требуются на ремонт научно-исследовательских судов и рыбохозяйственные исследования.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, предельный уровень финансирования по госпрограмме на содержание аварийно-спасательного флота в 2018 году снизится с 1 млрд рублей до 650 млн рублей, а по пункту «Рыбохозяйственные исследования» — с 3,2 млрд рублей до 2,7 млрд рублей.

— Существует большой риск снижения уровня безопасности промышленной добычи рыбы из-за сокращения финансирования работы аварийно-спасательных групп. Речь идет не о гибели судов, хотя и такое случается, а о частых чрезвычайных происшествиях. Допустим, в период путины у судна случается намотка трала на винт, из-за этого блокируется не только добыча, но и движение судна. В условиях штормовой ситуации это большая опасность, — отметил Герман Зверев.

С его мнением согласен и исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов.

— Проблема существует не только на Дальнем Востоке, но и на Черном море. На маленьких судах часто возникают аварийные ситуации, и сокращение финансирования работы аварийно-спасательных групп снижает уровень безопасности промышленного лова, — отметил Алексей Аронов.

В Росрыболовстве на запрос «Известий» не ответили.

Представитель Аркадия Дворковича Алия Самигуллина сообщила «Известиям», что письмо от ВАРПЭ было получено и «вопрос прорабатывается». В ассоциации «Рыбный союз» заявили, что полностью поддерживают предложения коллег, а также отметили, что финансирование, выделяемое на аварийно-спасательные группы и исследования, к примеру, в Норвегии в 10 раз выше, чем в России.

По словам Германа Зверева, пока вопрос о финансировании аварийно-спасательных групп касается только будущего года. Тем не менее в 2019 году, по подсчетам ВАРПЭ, средств также не будет хватать, и ассоциация намерена вернуться к этой проблеме.