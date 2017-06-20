В Нижегородской области четвертый этап программы по переселению граждан из аварийного жилья завершится 1 сентября. Новое жилье должны получить около 3,5 тыс. человек. Финансирование на сумму 10,4 млрд рублей осуществляется из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (50%), областного бюджета (34%) и местных бюджетов (16%).

Как передает ИА «НьюсНН», в Арзамасе и Балахнинском районе переселение идет медленно из-за несогласия жильцов с компенсацией или местом расположения новой квартиры. Однако переговоры продолжаются, и власти планируют уложиться в срок.

С 2013 по 2016 год было переселено 11 тыс. 872 нижегородца из 214,88 тыс. кв. м аварийного жилья, это 76,8% от общего объема программы.