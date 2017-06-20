В Курске обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Его нашли на улице Энгельса. В ГУ МЧС по Курской области уточнили, что на место были вызваны саперы, которые извлекли из земли снаряд авиапушки. Его диаметр составил 20 мм. Позже его отвезли на полигон и уничтожили, передает ресурс KurskCity.ru.

Напомним, старые снаряды находят в районе Курска далеко не в первый раз. К примеру, 24 мая саперы МЧС дважды выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов.

Первое сообщение поступило из села Первомайское, там нашли два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной воны. А затем саперы срочно выехали в поселок Солнечный. Там местные жители нашли шесть 76-миллиметровых артиллерийских снарядов, три минометные мины калибром 82 мм и авиабомбу весом 1 кг.