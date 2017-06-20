Отделение почтовой связи и отдел социальной защиты в Кировском районе Санкт-Петербурга полиция эвакуировала из-за бесхозного предмета. Забытый объект оказался не опасен.

Подозрительный сверток обнаружили днем. Проверка объекта началась в половине третьего. На место происшествия прибыли кинологи и специалисты-взрывотехники, сообщает ИА «Невские новости».

К четырем часам стало известно, что сотрудники Государственного управления министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили проверку и подтвердили, что найденный предмет не несет угрозы.