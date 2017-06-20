Спортивный комментатор Геннадий Орлов в шутку заявил, что если Криштиану Роналду арестуют до матча России и Португалии, у сборной РФ будет хороший шанс на победу. Ранее прокуратура Испании обвинила футболиста «Реала» в неуплате налогов.

«Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс. Вообще хозяевам обычно благоволят звезды, иногда — судьи. Всё-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее. Но думаю, что сыграем вничью», — цитирует Орлова RT со ссылкой на «Чемпионат».

Большинство экспертов и букмекеров делают ставки на ничейный результат встречи сборных РФ и Португалии, которая пройдет 21 июня в рамках Кубка конфедераций в Москве. В то же время некоторые делают ставки и на победу России. Как сообщает телеканал «Звезда», комментатор Виктор Гусев полагает, что на этом турнире защита соперников играет «небезупречно», что дает преимущество российской сборной.

После победы над командой Новой Зеландии (2:0) и ничьей между сборными Португалии и Мексики (2:2) российская сборная занимает лидирующую позицию в своей группе.