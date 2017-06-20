Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев во вторник в рамках официального визита киргизского лидера в Москву подписали декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства двух стран.

Документ подтверждает намерение сторон развивать координацию во внешней политике и усиливать «взаимодействие в области обеспечения надежной совместной обороны в рамках общего военно-стратегического пространства».

Помимо этого, в рамках визита Атамбаева в Москву главы двух государств подписали договор о развитии в сфере военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен протоколами о списании всех долгов Бишкеку.