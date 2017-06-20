Польша планирует заменить на пять лет поставки газа из России с других направлений.

Об этом заявил представитель республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на заседании комиссии по вопросам энергетики в понедельник, передает ТАСС. По словам Наимского, к 2022 году правительство Польши хочет заменить поставки газа с восточного направления из других источников.

«Здесь есть два аспекта: экономика и суверенитет, политическая безопасность», — отметил представитель Польши.

Стоит отметить, что именно в 2022 году завершается срок действия договора с «Газпромом» на поставки газа.