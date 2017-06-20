Мужчину, совершившего нападение на французских жандармов 19 июня, разыскивал Тунис. Его подозревали в террористической деятельности.

Власти Туниса объявили мужчину в розыск в сентябре 2014 года. Информировал о подозреваемом французские власти и Интерпол, сообщает BFMTV.

Согласно ориентировке, спецслужбы Франции должны были, не привлекая внимания, установить наблюдение за подозреваемым и уведомить об этом власти Туниса.

По данным СМИ, 31-летний Адам Дзазири проживал в местечке Плеси-Пате, что располагается в 30 км к югу от Парижа.

В понедельник, 19 июня, мужчина на автомобиле Renault Megane протаранил фургон с жандармами на Елисейских Полях. В результате столкновения Дзазири погиб. Жандармы и гражданские лица травм не получили.