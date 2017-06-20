Состояние троих пострадавших в результате теракта около мечети в лондонском районе Финсбери-Парк остается критическим, всего в больницах находятся семь человек, передают «РИА Новости» со ссылкой на сообщение управления национальной службы здравоохранения в Лондоне.

«В Королевском госпитале Лондона находятся пятеро пострадавших, из них трое — в критическом состоянии. В больнице Уиттингтон — один человек, и еще один — в больнице Сент-Мэри. Как ожидается, мы обновим эти цифры завтра утром», — цитирует агентство сообщение пресс-офиса управления.

В ночь на понедельник арендованный фургон въехал в толпу прихожан у мечети на севере Лондона. За рулем находился 47-летний Даррен Осборн, его задержали граждане и передали британской полиции. В результате теракта погиб один человек, еще 10 пострадали.