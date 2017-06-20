Рейс болгарской авиакомпании Bul Air из Санкт-Петербурга в Варну задерживается на девять часов. Вылета в аэропорту Пулково ожидают 134 пассажира. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, вылет рейса планируется осуществить в 21:30.

На болгарский курорт пассажиры должны были отправиться на самолете компании «ВИМ-Авиа». Однако перевозчик отказался выполнять программу полетов в одностороннем порядке. Тогда рейсы передали болгарской чартерной компании. Но вылет пришлось сдвинуть из-за неисправности воздушного судна. Как сообщает портал «Санкт-Петербург.ру», всех пассажиров известили о вынужденной задержке.

Проблемы с вылетами у авиакомпании «ВИМ-Авиа» начались еще в мае 2017 года. Компания задерживала вылеты рейсов, переносила сроки ремонта самолетов, связывая это с большим потоком пассажиров.

Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении административного дела против авиакомпании и ее гендиректора. По данным ведомства, организация нарушила условия лицензии на предпринимательскую деятельность в области транспорта. Также, по сведениям прокуратуры, стало известно, что «ВИМ-Авиа» не следила за пилотами, которые выходили на следующий рейс, не отдохнув.