Следователь по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которому инкриминируют получение взятки, сообщил, что в данный момент передача дела в суд откладывается.

Мосгорсуд сейчас решает вопрос о продлении ареста бывшего чиновника.

Следователь добавил, что процесс ознакомления с материалами уголовного дела практически завершен. Из 45 томов он ознакомился уже с 39.

Напомним, по заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Он не смог пояснить, каким образом был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.