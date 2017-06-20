В СУ СК по Псковской области продолжается расследование уголовного дела о гибели двух подростков в поселке Красные Струги. На данный момент следователи допросили более 250 свидетелей, провели пять следственных экспериментов, назначили 76 судебных экспертиз, из числа которых в настоящее время 70 уже окончено.

В ходе следствия выяснилось, что смерть несовершеннолетних наступила до момента начала операции по проникновению в дом к подросткам. Из проведенных по делу экспертиз следует, что сотрудники СОБРа не применяли оружия, за исключением специальных средств в виде свето-шумовой гранаты. Гибель подростков наступила в результате самостоятельных выстрелов в упор из гладкоствольного охотничьего ружья, снаряженного патронами с дробовым зарядом, сообщает «Псковская лента новостей».

Напомним, трагический случай произошел в ноябре 2016 года, когда подростки ушли из дома и приехали в поселок Красные Струги, где поселились в доме одного из родителей. Внутри жилища несовершеннолетние начали употреблять спиртное, затем взломали оружейные сейфы и открыли стрельбу. Когда подростки перестали выходить на связь и отключили телефон, сотрудниками правоохранительных органов было принято решение о проникновении в дом.