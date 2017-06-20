Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, IBO и WBC Геннадий Головкин назвал предстоящий поединок между американский боксером Флойдом Мейуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором цирковым представлением.

Все понимают, что такое настоящий боксерский поединок, и все понимают, что такое шоу, заявил Головкин.

«Все знают, что Конор не боксер. Это просто шоу. Если вы хотите посмотреть шоу, пожалуйста, смотрите. Если вы хотите посмотреть настоящую боксерскую борьбу и вы уважаете бокс, смотрите мой бой с Саулем Альваресом», — приводит слова казахстанского боксера Reuters.

Геннадий Головкин встретится с мексиканцем Саулем Альваресом 16 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса, которыми владеет казахстанский боксер.

Конор Макгрегор и Флойд Мейуэзер проведут свой поединок 26 августа в Лас-Вегасе. Бой будет проходить по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг).

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